شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد اليمنية تصدر تنبيه هام للمواطنين والصيادين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاربعاء، تنبيها هاما للمواطنين في المرتفعات الجبلية والصيادين ومرتادي البحر. وحذر المركز في نشرته التي أطلع عليها "المشهد اليمني" "الموطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة اثناء المساء والصباح الباكر وانخفاض مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب". ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الاحمر وباب المندب من ارتفاع الموج. وتوقع المركز بهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والغربية والصحراوية خلال الـ24 الساعة القادمة.

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