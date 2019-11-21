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يزيد بن سلمان - شبوة - إب.. مواطن يعيد لامرأة سبعمائة ألف ومجوهرات

أعاد شاب في محافظة إب، مبالغ مالية ومجوهرات فقدتها في إحدى سيارات الأجرة في المدينة.

وقال مصدر محلي، إن الشاب(خالد احمد قايد ) أعاد الليلة الماضية مبلغ (700) ألف ريال ومحفظة يدوية بها مجوهرات بعد نصف ساعة من فقدانها بإحدى باصات الأجرة بمدينة إب.

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمبادرة الشاب وأمانته في وقت تشهد المحافظة الخاضعة للحوثيين فوضى أمنية عارمة.