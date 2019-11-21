شكرا لبحثكم عن خبر طيران اليمنية يتفق مع شركة آيرباص على شراء 10 طائرات بقيمة 700 مليون دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، إنها اتفقت مع شركة آيرباص على صيغة نهائية بشأن عقد سابق بين الشركتين تم توقيعه عام 2008 وجرى تعديله في 2014 لشراء 10 طائرات آيرباص A320.

وبحسب المصادر فإن العقد بين الشركتين يضمن شراء اليمنية، 10 طائرات إيرباص من طراز ايه 320، بمبلغ يقدر بـ 700 مليون دولار.

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وذكرت المصادر أن اليمنية ستتسلم أول طائرة من طراز A320 مطلع 2020، على أن يتم تسليم بقية الطائرات على فترات خلال الأعوام القادمة.

الجدير بالذكر، أن هذا النوع من الطيران يتميز بإمكانية تزويده بكميات كبيرة من الوقود والذي يمكنها من قطع مسافات طويلة، وتصل سعة الطائرة إلى نحو 180 راكبا.