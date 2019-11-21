شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يتحدث عن تسوية سياسية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الملك سلمان إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع.



جاء ذلك خلال كلمة ادلى بها الملك سلمان في خطاب سنوي أمام مجلس الشورى.



وتحدث الملك سلمان عن نحج المملكة منذ تأسيسها حيث قال:" نهج المملكة منذ تأسيسها قائم على تطبيق شرع الله وأسس الوحدة والتضامن والشورى وإقامة العدل واستقلال القرار



وأضاف: ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعا مشيرا أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاوره.