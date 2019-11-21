شكرا لبحثكم عن خبر بعد هجرها أكثر من 13 عاما.. حوثي في المحويت يقتل زوجته وشقيقها ويصيب آخر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بمحافظة المحويت أن أحد المواطنين الذين يقاتلون بصفوف مليشيا الحوثي، قتل زوجته وشقيقها وأصاب آخر بإطلاقه النار عليهم مباشرة في مديرية جبل المحويت منطقة القمراء بسارع.

وأشارت المصادر الى أن الزوج أحد عناصر المليشيا الذين تجردوا من كل القيم الإنسانية، وقام بارتكاب جريمة شنعاء أرعبت سكان المنطقة بالكامل، وهو حاول الفرار والاستنجاد بالمليشيا ليهرب من الملاحقات والمحاكمات جراء جريمته.

وتزايدت مؤخراً حالات الجرائم الجنائية التي الي يرتكبها مقاتلي الحوثي وذلك تزامناً مع تدريبهم على العنف والكراهية وتعبئتهم على ثقافة القتل لكل من يخالفهم.