شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول في سفارة بلادنا بمصر يزف بشرى لليمنيين بشان دخول مصر من دون فيزا.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مستشار شؤون المغتربين في سفارة اليمن بالقاهرة إبراهيم الجهمي مذكرة رسمية من الجوازات المصرية ومعلومات في عدد من المنشورات على صفحته في فيس بوك تفصل التسهيلات التي مازالت متاحة لليمنيين من قبل السلطات المصرية.

وقال الجسمي إن السلطات المصرية تسمح لكل من تجاوز عمره 50 عاماً أو أقل من 16 عاماً بالدخول إلى مصر دون اشتراط الفيزة المسبقة.

مضيفا أنها تسمح بدخول الأبناء والبنات المرافقين لوالديهم المتجاوزين 50 عاماً دون اشتراط الفيزة المسبقة إن كانوا بصحبة والديهم أو أحدهما.

Advertisements

وذكر الجهمي أن حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة يسمح لهم بدخول مصر دون اشتراط الفيزة المسبقة شريطة أن تكون المهنة بجواز السفر محددة وأن تكون الجوازات صادرة من الحكومة الشرعية.

وأضاف "يسمح بدخول المواطنين القادمين من اليمن أو المقيمين بدول الخليج لغرض العلاج إلى مصر بموجب التقارير الطبية فقط دون اشتراط الفيزة المسبقة".

يذكر أن تحركات يقوم بها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وعدد من الدبلوماسيين في سبيل إعادة التسهيلات و الامتيازات التي كان يتمتع بها اليمنيون بمصر في السابق.