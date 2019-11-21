شكرا لبحثكم عن خبر في أول مواجهة له مع المشرفين الميدانيين.. الحاكم العسكري للحوثيين في سنحان ينتصر لـ ”علي صالح” (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدخل الحاكم العسكري للحوثيين في منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اللحظات الأخيرة لإجهاض عملية بيع خيول و أراضي تابعة لصالح .

وقال مصدر محلي لـ " المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن الحاكم العسكري للحوثيين أبو جهاد والذي ينحدر من منطقة سفيان التابعة لمحافظة صنعاء تدخل في اللحظات الأخيرة لإجهاض عملية بيع كانت مقررة لعشرة خيول عربية الأصل تابعة للرئيس السابق صالح بالإضافة إلى أراضي في المنطقة نفسها .

وأضاف المصدر أن الحاكم العسكري الحوثي حذر أبو إسماعيل المحاقري والذي ينحدر من منطقة سنحان ويتولى الإشراف على هذه الخيول والمزارع التابعة لصالح في المنطقة من مغبة القيام بذلك نظرا لاستخدام هذه الخيول لترفيه القيادات الحوثية وأبناء القتلى الحوثيين والمقاتلين أيضا .

Advertisements

وأكد المصدر أن الحاكم العسكري أيضا اجهض عملية بيع أراضي تابعة للرئيس السابق كان يعتزم تنفيذها ضباط سابقين في الحرس الجمهوري منهم حسين الريمي ومحمد دهمان في المنطقة نفسها بمديرية سنحان .

هذا وامتنع مشرفي سنحان من التجنيد والتحرك للجبهات بعد قيام الحاكم العسكري بإيقاف هؤلاء المتورطين في عمليات السرقة وطردهم من حصان عفاش والنقاط الأمنية القريبة منه وهو ما دفع الحاكم العسكري باعطائهم مهلة شهر مالم فسيتم محاكمتهم بالتهم السابقة المتورطين فيها ومطالبتهم بإعادة مانهبوه .

الجدير ذكره أن الحوثيين فرضوا حاكم عسكري لمنطقة سنحان بعد تورط قيادات حوثية من سنحان بنهب هذه الممتلكات و سرقة أموال وأسلحة من حصن عفاش الواقع في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء .