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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيضاء.. مقتل مدنيان بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإيرانية
الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365 - رداع
استشهد مدنيان بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.
واكدت مصادر محلية، مقتل كل من عبدربه راكن عبدربه الوهبي ومحمد ناصر عبدربه الوهبي في منطقه عبل الوهبية بمديرية السوادية، بعد انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي، ادى إلى وفاتهما على الفور.
وكان عدد من المواطنين والاطفال قتلوا واصيبوا اثر انفجار عدد من الالغام التي زرعتها المليشيا في الطرق ومناطق رعي الأغنام في مناطق متفرقة بالبيضاء، وادت الى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب نفوق قطعان من الماشية.
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