عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إختتام فعاليات اليوم العالمي للطفل في المهرة

الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أختتمت اليوم في محافظة المهرة، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي بالطفل، التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم وبتمويل من منظمة اليونيسيف.



وفي حفل الختام، أكد الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة سالم عبدالله نيمر، على حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم والحياة الكريمة، داعيا الجهات المختصة والداعمة لحقوق الطفل إلى الإهتمام بالطفولة في محافظة المهرة كونها احتضنت نازحي الحرب وهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

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بدوره ثمن مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محمد عمر سويلم، جهود المشاركين التي أسهمت في إنجاح فعاليات هذا اليوم العالمي .

تخلل الحفل عدد من الفقرات والكلمات التوعية بحقوق الطفل، ولوحة فنية قدمها براعم مدرسة السيدة عائشة لأجل الطفولة وقصائد شعرية.

حضر الحفل مدير عام مكتب التربية والتعليم سمير هراش وعدد من مدراء وكلاء المدراس.