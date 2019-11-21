عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقطرى.. اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني

الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في محافظة ارخبيل سقطرى لقاءا مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان .



وناقش اللقاء دور المجتمع المدني في متابعة الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في مجال جمع المعلومات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

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وفي اللقاء، أكد نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي، ان اللجنة مهتمة بالتعاون مع المنظمات المحلية العاملة بمجال حقوق الإنسان كونه احد ابرز العاملين بالميدان ولا يقل دوره عن الدور الذي تمارسه الحكومة في حماية حقوق الإنسان .

من جانبهم أكد المشاركون من قيادات وممثلي المنظمات العاملة في مجال الرصد والتوثيق وحماية الطفل والمرأة استعدادهم للتعاون مع اللجنة بكل ما هو متعلق بالرصد والتوثيق وتعزيز حقوق الإنسان في المحافظة .

حضر اللقاء، مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، عبدالعليم احمد وأعضاء اللجنة جهاد عبد الرسول وصباح العلواني وإشراق المقطري.

من جانب آخر التقت اللجنة مع مدير عام مديرية حديبو أمجد محمد ثاني ومدير عام مديرية قلنسية وعبدالكوري محمد سعد طه خلال نزولهم الميداني الى المديريتين ومعاينة اثار الكوارث الطبيعية الأخيرة التي شهدتها المديريتين على حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية.