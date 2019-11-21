شكرا لمتابعة خبر عن قيادي عسكري بارز : مليشيا الانتقالي تسيطر على تعزيزات عسكرية سعودية وتودعها معسكرات تابعة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معين عبدالملك .. يخرق اتفاق الرياض ويتعمد إحراج الرئيس هادي قبل ساعات من صدور قرار جمهوري بتسمية محافظ عدن الجديد تنفيذًا لاتفاق الرياض : قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات القادمة وهذه ابرز التعيينات السعودية : تثير غضب بن بريك بقرار مفاجئ في العاصمة الموقتة عدن تعرف على الأذان الجديد الخاص بالحوثي .. ويسعون لتعميمه على المساجد في العاصمة صنعاء والمحافظات المحتلة (تغيير خطير وصادم)

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