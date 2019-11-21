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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف تعامل معها أمير الكويت عليها ...فنانة عربية شهيرة "تنجب دون زواج" وتستنجد بالشيخ الصباح "ستصاب بالصدمة عندما تعرف من هي "..."صور"

جديد اب برس : Advertisements span -webkit-text-size-adjust:="" font-size:="" for="" helvetica="" neue="" sky="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: " w23="">حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني الكويتي، بعد إعلان فنانة شهيرة إنجابها طفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه زواجها من قبل.

واتهم نشطاء الفنانة الكويتية غدير الفهد ، بإنجابها دون زواج واصفين طفلتها بأنها "بنت حرام"، فيما رد آخرون على قولها أنها تزوجت وأنجبت وهي متزوجة في الخارج بأنها أنجب بعد شهور قليلة من إثبات علاقتها بمن تزوجته، وهو ما دعاها للخروج في فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» ترد فيه وتستنجد بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كي تستطيع إثبات نسب ابنتها «ماريا».

وكشفت غدير الفهد، تفاصيل قضية ابنتها، لافتًة إلى أنها لا زالت على ذمة كويتي وفقًا للمحكمة الفنلندية، ولديها منه ابنة لكنه لا يعترف بها ويرفض أن يساعدها في استخراج أوراق خاصة بها، مبينًة: ”بنتي مالها معاش ولا نفقة ولا أي شيء“.

واستطردت الفنانة الكويتية قائلًة إنه ورغم إرسال المحكمة الفنلندية إعلانًا له بأن عليه قضايا في الكويت إلا أنه يتعامل بـ“الواسطة“ التي أصبحت فوق كل شيء، ولا يتم ضبطه وإحضاره وفق المحكمة التي منعته من السفر ولكنه يتنقل كما يريد دون حسيب.

ودللت غدير الفهد على حديثها بنشر وثيقة، تثبت نسب ابنتها لوالدها، وهو ما أثبتته الحكومة الفنلندية مع اسم الأب والأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج. span -webkit-text-size-adjust:="" font-size:="" for="" helvetica="" neue="" sky="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: " w23="">حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني الكويتي، بعد إعلان فنانة شهيرة إنجابها طفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه زواجها من قبل.

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