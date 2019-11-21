شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : موقع عربي يفضح ولي عهد ابوظبي ويكشف بالصور طريقة اغتيال سلطان بن زايد وأين هي جثته الان "شاهد الصور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”. واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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