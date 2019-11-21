عاجل : المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي يفاجئ الجميع ويكشف الان حقيقة إسقاط الحوثيين لطائرة تابعة للتحالف "بيان+صور"

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عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، أنه "إشارة لما تتداوله الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (أف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية لا أساس له من الصحة".

وأوضح المالكي أن "ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ 01/07/2018، وأن ما تدعيه الميليشيات الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجيتها بالتزييف"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهة أخرى، أعلن التحالف، الأربعاء، انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3"وتسليمها للشركة المالكة، مؤكداً: "مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر". Advertisements وكان المالكي قد ذكر الاثنين أنه عند الساعة (58 :22) من مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. إلى ذلك قال إن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وإن العملية الإرهابية من الميليشيات الحوثية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة. كما شدد على أن الميليشيات الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

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