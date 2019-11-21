شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد ميلادة...محمد علي يفاجى الجميع ويقوم بإرسال هذه الهدية للرئيس عبدالفتاح السيسي "لن تصدق الصدمة الذي تعرض لها عند تسلمه الهدية "شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمناسبة عيد ميلادة...محمد علي يفاجى الجميع ويقوم بإرسال هذه الهدية للرئيس عبدالفتاح السيسي "لن تصدق الصدمة الذي تعرض لها عند تسلمه الهدية "شاهد"

توعد المقاول والفنان المصري محمد علي بكشف فضائح جديدة عن الفساد المالي داخل المؤسسة العسكرية بمصر في ظهور جديد له اليوم، الثلاثاء، وذلك تزامنا مع عيد ميلاد عبدالفتاح السيسي الـ65 حيث قال علي إن هذا الحوار المرتقب سيكون هدية ميلاده. ودون “علي” في منشور له على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن) ما نصه:”في عيد ميلاد السيسي استنوني في ستديوهات قناة الحوار في لندن مع اسامة جاويش” جديد اب برس : Advertisements وتابع:”هدية عيد ميلاد السيسي خريطة الفساد داخل الجيش، النهاردة الساعه 8 بتوقيت القاهرة” هذا واحتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصربعيد ميلاد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حيث عبر كل من المعارضين والمؤيدين عن أمنياته لرئيس النظام في عيد ميلاده الـ65. بالإضافة لعيد ميلاد السيسي، يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل. ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين، حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا. وبرز وسم #عيد_ميلاد_السيسي بين الهاشتاغات الأكثر نشاطًا في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلادة...محمد علي يفاجى الجميع ويقوم بإرسال هذه الهدية للرئيس عبدالفتاح السيسي "لن تصدق الصدمة الذي تعرض لها عند تسلمه الهدية "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.