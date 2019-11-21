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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الان بدء عملية الانفصال بشكل رسمي وتوجيهات عسكرية طارئة بقطع الخط الرابط بين الشمال والجنوب "تفاصيل عاجلة"

عبر مواطنون وشخصيات اجتماعية ووجهاء من ابناء مديرية طورالباحة بمحافظة لحج عن استيائهم مما وصل إلى الطريق العام من تدهور, معلنين توجههم إلى قطع الخط بين تعز وعدن حتى تستجيب لهم الجهات المسؤولة وقد أبلغوا مدير عام المديرية عبدالرقيب البكيري بذلك.

وقال اهالي طور الباحة انهم تقدموا بعدد من البلاغات والشكاوي حول تردي وتدهور الخط العام خط طورالباحة عدن الذي يربط الجنوب بالشمال ونتيجة لتجاهل الجهات المختصة لمطالبهم فعزموا على تنظيم وقفات احتجاجية وقطع للخط العام الرابط للمديرية مع محافظتي لحج وعدن وتعز قطع جزئي ومن ثم قطع كلي .

جديد اب برس :

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وأضافوا بأنهم تقدموا بعشرات الشكاوي والبلاغات تتضمن المطالبة بإعادة تأهيل الخط مما ما دعاهم إلى إبلاغ المدير العام بعزم أبناء المديرية بمختلف فئاتهم القيام بتنظيم وقفات احتجاجية وقطع الخط كاحتجاج وتوصيل رسالة للجهات المسؤولة في الحكومة بسرعة القيام بإعادة تأهيل وسفلتت الخط العام الخط الوحيد الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والذي يحصد الأرواح يومياً بسبب انتهاء صلاحية الأسفلت وانتهاء عمره الافتراضي وبآت يطلق عليه بطريق الموت.

وبدوره المدير العام أوضح بأنه سبق وأن ناشد كل الجهات بإعادة تأهيل خط طورالباحة الا انه قال/ لاحياة لمن ننادي فأرواح الناس تزهق ويؤلمنا جدا مايحصل من حوادث بشكل يومي.

وتابع حديثه بأن الترقيعات لم تُعد مجدية فعبارات السيول منتهية وحسب تقرير المختصين وسعة الخط لم تعد كافية لمرور شاحنتين صغيرتين ناهيك عن الحفريات المتزايدة .

وأضاف البكيري بأن الخط العام أصبح منذ العام 2015م بالخط الوحيد الذي يربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية الأمر الذي عجل بانتهاء الخط نتيجة تحمله أكبر من طاقته فمئات من شاحنات النقل الثقيل بمختلف أنواعها تمر يوميا عبر هذا الخط.

*من جلال السويسي