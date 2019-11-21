شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...بشرى سارة لكل اليمنيين ...ثلاثين دولة تقبل حامل الجواز اليمني بدون فيزة "تعرف عليهن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو ...بشرى سارة لكل اليمنيين ...ثلاثين دولة تقبل حامل الجواز اليمني بدون فيزة "تعرف عليهن"

أظهر التقرير السنوي لشركة "هينلي وشركاه الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة" حول أقوى جوازات السفر، أن جواز السفر اليمني يتيح الدخول إلى 33 دولة في العالم فقط بدون تأشيرة. وحسب موقع “هينلي باسبورت”، فإن الجواز اليمني حل في المركز 103 مع الجوازات (السوري والصومالي والعراقي)، ليكونوا في ذيل القائمة التي تصدرها جواز السفر الياباني، والذي يتيح زيارة 190 دولة. التالي الدول التي تتيح لليمنيين زيارتها دون تأشيرة دخول مسبقة، ومدة الزيارة في كل دولة : 1- السودان - لمدة 90 يومًا جديد اب برس : Advertisements 2- سوريا - مفتوحة المدة 3- جزر كوك- مفتوحة المدة 4- دومينيكا - 21 يومًا 5- ماليزيا - 90 يومًا 6- نييوي - مفتوحة المدة 7- هايتي- 90 يومًا 8- الاكوادور- 90 يومًا 9- جزر سانت فينسنت والغرينادين- 30 يومًا 10- تيمور الشرقية - 30 يومًا 11- لاوس- 30 يوما 12 - طاجكستان- 45 يومًا 13- ماكاو - 30 يومًا 14- سريلانكا - 30 يومًا 15- جزر المالديف - 30 يومًا 16- غينيا بيساو - 90 يومًا 17- أوغندا - مفتوحة المدة 18- كمبوديا - لمدة 30 يوما 19- موزمبيق - 30 يومًا 20- توفالو - 30 يومًا 21- نيبال - 90 يومًا 23- الرأس الأخضر - 45 يومًا 23- مدغشقر - 90 يومًا 24- موريتانيا - مفتوحة المدة 25- رواندا - 30 يومًا 26- سيشل - 30 يومًا 27- لبنان - 30 يومًا 28- الصومال - 30 يومًا 29- توغو - لمدة 7 أيام 30- ساماو - 60 يومًا 31- غينيا بيساو - 90 يومًا 32- جزر القمر - مفتوحة المدة 33- ولايات ميكرونيسيا المتحدة - 90 يومًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ...بشرى سارة لكل اليمنيين ...ثلاثين دولة تقبل حامل الجواز اليمني بدون فيزة "تعرف عليهن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.