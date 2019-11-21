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صنعاء - ياسمين الخيامي - اختفاء غامض لأميرة من "آل سعود".. و"دويتشه فيله" يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف علاقة محمد بن سلمان بالحادثة

كشف تقرير نشره موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألماني، عن اعتقال أميرة من الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك قبيل سفرها إلى سويسرا.





ونقل التقرير عن مصدر مقرب من الأميرة، قوله: إنه "بينما كانت الأسرة على اتصال بالأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، لاحظت أنها لم تستطع الحديث بشكل منفتح، ذلك لأن اتصالاتها كانت قيد المراقبة".

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اختفاء غامض لأميرة من "آل سعود".. و"دويتشه فيله" يفجر مفاجات مزلزلة ويكشف علاقة محمد بن سلمان بالحادثة

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وأضاف المصدر: أن "الأميرة بسمة احتجزت في مارس/ آذار من هذا العام للاشتباه في محاولتها الفرار من البلاد مع ابنتها، بعد أن كان من المقرر أن تسافر إلى سويسرا لتلقي العلاج".





وأكد أنه لا يعرف من الذي أمر بالقبض على الأميرة بسمة، لكنه أصر على أن المسألة ليست ذات دوافع سياسية وأن ما حدث لم يصدر به أمر، بمعرفة أفراد العائلة الحاكمة، إلا أن محمد بن سلمان على علم بما حدث.

وفي ذات السياق، أفاد ليونارد بينيت المحامي الذي رتب عملية السفر للأميرة بسمة بنت سعود آل سعود بأن طائرة الأميرة بقيت على الأرض ولم يسمح لها بالمغادرة.

وتابع "بينيت": "بعد حوالي شهرين من تلك الواقعة "اختفت الأميرة تمامًا ولم نعد نعرف أين هي، ولم يكن أحد يعرف مكانها، كنا نخشى الأسوأ بالفعل، ولكن بعد محاولات متواصلة للاتصال بها عادت إلى الظهور، وبدت وكأنها رهينة".



وأشار المحامي، إلى أنه رغم إظهار السجلات أن الرحلة كانت متجهة إلى جنيف، فقد كان من المقرر أن تسافر الأميرة عبر تركيا والتي تعتبرها الرياض دولة معادية، ما جعل الرحلة تثير شكوك البعض.

جدير بالذكر أن الأميرة بسمة بنت سعود تُعرف بأنها عضوة بارزة في العائلة المالكة السعودية، وناشطة في مجال حقوق الإنسان وشخصية إعلامية، وداعمة لعمل إصلاحات دستورية وللقضايا الإنسانية في المملكة والمنطقة.