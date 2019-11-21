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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد 66 الف حالة انتهاك للميليشيات ضد الطفولة في اليمن
الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها رصدت بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 65 الف و971 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية منذ 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019م.
وأوضحت الشبكة في البيان الصادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، أن الميليشيا قتلت خلال نفس الفترة 3 الاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابت 5 الاف و357 طفلاً، وتسببت بإعاقة (164) طفلا إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتضة بالأطفال .. مشيرة إلى أن الميليشيات قامت باختطاف (456) طفلا مازالوا في سجون المليشيا حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 الف و608 طفلاً آخرين وجندت نحو 12 الف و341 طفلاً وزجت بهم في جبهات القتال المختلفة .
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته لمخزي والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وتحمل المسئولية القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من استهداف مباشر لكل حقوقهم المعترف بها دوليا وفق القانون العالمي لحقوق الطفل وعلى رأسها حق الحياة والتعليم وغيرها.
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