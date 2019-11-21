رسالة من كوريا الى اليمن بشأن السفن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعربت كوريا الجنوبية عن شكرها للمجلس السياسي الأعلى، لإفراجه عن السفن المحتجزة قبالة السواحل اليمنية.

وتلقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، الاربعاء، رسالة من سفير جمهورية كوريا لدى اليمن باك وونج تشول.

حيث أعرب سفير كوريا في الرسالة عن شكر بلاده وامتنانها للمجلس السياسي الأعلى للإفراج عن السفن الكورية و16 شخصا، بينهم كوريان جنوبيان وإشادتها بما لمسته من تعاون كبير وصدق في التعامل وكذا الموقف الإنساني في التعامل مع الرعايا الكوريين.

وجاء في الرسالة ” أتقدم إليكم باسم جمهورية كوريا ببالغ الشكر والامتنان لشخصكم الكريم ولعظيم تعاونكم وإنسانيتكم التي أثبتموها في صدق تعاملكم ومواقفكم معنا ومع رعايانا الكوريين الجنوبيين”.

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وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، تلقى مساء الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من سفير جمهورية كوريا والذي جرى خلاله إخطار السفير بقرار الإفراج عن السفن وطاقمها، حيث استكملت الإجراءات القانونية بالوقوف على الأسباب التي قادت إلى الاحتجاز.

وطمأن عضو المجلس السياسي الأعلى السفير الكوري على سلامة طاقم السفن والكوريين الجنوبيين.

من جانبه أكد السفير الكوري الجنوبي باك وونج تشول، على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين .. معربا عن أمله في سرعة إحلال السلام في اليمن.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن إفراج حكومة الإنقاذ في صنعاء عن ثلاث سفن و16 شخصا، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان، كانت قد احتجزتهم مع هذه السفن الاثنين الماضي.