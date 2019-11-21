[الخميس 21 نوفمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية الخميس 21 نوفمبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون. الإقلاع :11:30 ظهرا (توقيت جدة) الوصول: 13:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع : 14:45 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 640. Advertisements خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 641. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع : 11:30 ظهرا (توقيت عمان). الوصول : 1530 عصرا.



المشهد اليمني - متابعة خاصة 2019-11-20 23:33:04 "المشهد اليمني" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون.

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 500.

خط الرحلة: سيئون- جدة.

الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون.

الإقلاع :11:30 ظهرا (توقيت جدة) الوصول: 13:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع : 14:45 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 640. خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 641. خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع : 11:30 ظهرا (توقيت عمان). الوصول : 1530 عصرا.

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