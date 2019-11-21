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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدارس العاصمة عدن تحتفل باليوم العالمي للطفولة
الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
إحتفلت العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للطفولة بإقامة عدد من الفعاليات في مدرستي أوسان بالمعلا والقادسية بالمنصورة، نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بدعم وتمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) .
وتضمنت الفعاليات عدد من المسابقات الرياضية والترفيهية من قبل طلاب المدارس لاعبي الفئات العمرية للاندية الرياضية في العاب الجودو , التيكواندو , كرة القدم , ومسابقة الجواني , وبعض البرامج الترفيهية، إلى جانب مشاركة متمبزة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة .
وجرى في ختام الفعاليات تكريم الفائزين بالفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية بالكؤوس والميداليات التشجيعية من قبل وكيل وزارة الشباب و الرياضة خالد صالح حسين و مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسف في اليمن باستيان فيجنو ومدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعدن تشارلز نزوكي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية و التربوية .
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