مدير عام مديرية حات يطلع على أوضاع معلمي وطلاب مدرسة الصمود وسير الدراسة بالمدرسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا تفقد مديرعام مديرية حات الأستاذ محسن محمد مشخفي بلحاف، اليوم، سير العملية الدراسية بمدرسة الصمود بمركز المديرية ، كان في استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ محمد المغربي وطاقم التدريس.

وخلال الزيارة التقى مدير عام المديرية بإدارة المدرسة ، مطلعاً على أوضاع المعلمين والطلاب وهمومهم ومطالبهم. Advertisements وأكد على اهتمام السلطة المحلية بالمديرية بالتعليم والمعلمين وتقجيم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة باعتبار التعليم حجر الزاوية في تنمية المجتمع ونهضة الشعوب. وقدم المدير العام مبلغ وقدره (350) ألف ريال كمساعدة في تكاليف خسائر نزول المعلمين إلى مدينة الغيضة أثناء زيارتهم لزميلهم الاستاذ طه الجابري. كما قام مدير عام المديرية بزيارة تفقدية لمركز الحاسوب الخاص ببناء القدرات الشبابية وتعليم طرق التعامل مع الحاسوب التقنية الحديثة والذي تنفذه جمعية حات الخيرية للتنمية بمشاركة العديد من شباب المديرية. رافقه في الزيارة الشيخ محمد سالم جبز مدير مكتب المياه والاستاذ عبدالرقيب السالمي رئيس قسم التعليم ونائب مدير التربية بالمديرية وخالد السامعي رئيس قسم التوجية بمكتب التربية والتعليم بالمديرية.

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