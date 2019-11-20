بعد عودة الحكومة..هل بدأ العد التنازلي لخروج ميليشيات الإصلاح من شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

عادت الحكومة اليمنية من جديد إلى العاصمة المؤقته عدن، كأولى بنود إتفاق الرياض، مما يجعل الشعب الجنوبي منتظر لتنفيذ باقي بنود الإتفاق، وخاصة سكان محافظة شبوة التي سيطرت عليها ميليشيات الإصلاح، والذين يتسائلون متى ستخرج تلك الميليشيات من المحافظة وتسلم للجنوبيين.



قال صالح علي بلال، عضو المجلس الإنتقالي في محافظة شبوة، إن رئيس الحكومه ومعه مجموعه مصغره من الوزراء عادوا إلى العاصمة الجنوبية عدن، مبينًا أن هؤلاء الوزراء مختصين بتنفيذ بعض،بنود اتفاق الرياض وفي مقدمتها صرف الرواتب وتفعيل الخدمات.

وأكد بلال لـ"الخليج 365"، أن كل من توقيت عودة الحكومة وخروج الميليشيات من شبوة له توقيت زمني في تنفيذ اتفاقية الرياض، والذي ينص على يوم 20 نوفمبر كموعد لعودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

وأضاف عضو المجلس الإنتقالي في محافظة شبوة، أن الشرعيه لا تسيطر على قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح الفرع اليمني لجماعة الاخوان، لكن هناك العصى الغليظة التي،بيد التحالف وفي مقدمتها السعوديه وهي الضامن للتنفيذ.

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قال عدنان البورق، قريب الشهيد سعيد القميشي، الذي قتلته ميليشيات الإصلاح في محافظة شبوة أثناء حمله علم الجنوب في إحدى التظاهرات، إن الحكومة اليمنية عادت حسب اتفاق الرياض لأجل صرف رواتب وليس الحكومة كاملا إنما رئيس الحكومة ولا يؤثر شي عودتهم إذا كانت حسب اتفاق الاشقاء في التحالف بتوافق المجلس الانتقالي وأيام سوف تتغير.

وأكد البورق لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لأجل تيسير أعمال تخدم الشعب ولا يعترف إلا بحكومة جنوبيه بدولة الجنوب ولكن نحن لان في هدف ومشروع تحالف وهو القضاء على المد الفارسي، مبينًا أن الجنوبيين سيتماشون معال تحالف حتئ يبنون مؤسسات الدولة الجنوبية ولن يقبلون إلا باستعادة دولة الجنوب

وأضاف قريب الشهيد سعيد القميشي، أن الجنوبيين شركاء مع تحالف حتئ تحقيق أهدافه وهو القضاء على المليشيات الحوثية ومستمرين في أهدافهم، مشيرًا إلى أن هدف الشعب الجنوبي هواستعادة دولته المحتلة.

وبين البورق، أن القميشي شهيد الجنوب كاملاً وثاره ظمن ثأر شهداء الجنوب كاملاً وهو طرد الاحتلال اليمني بكافة أشكاله واستعادة دوله الجنوب الحبيب، اما بالنسبة القتله معروفين والمقاومة الجنوبية ستتابعهم وسيموتوا طال الزمن أو قصر.

وبين محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، إن خروج الميليشيات من شبوة وحضرموت، يأتي ضمن بنود اتفاق الرياض والمحدد بفتره زمنيه وفقا لما تم الالتزام به من قبل الطرفين ونحن شاهدنا نزول قوه سعوديه للعاصمه عدن لترتيب واعاده الانتشار للوحدات العسكريه لإستلام المقرات والمؤسسات العسكريه لقوه تم تدريبها واعاده هيكلتها للقيام بهذه المهام.

واكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أن تسليم محافظه شبوه لقوه عسكريه من ابنائها ووداي حضرموت للنخبه الحضرميه هي تندرج ضمن حفظ الامن والاستقرار في المحافظات الجنوبيه الحرره ومن يعرقل ذلك فهو عدو لتحالف والوطن بشكل عام وهذا لايهدد الا مصالح الفاسدين المفسدين وسنمضي مع الاخوه في المملكه والانتقالي وكل القوى الوطنيه الحيه لجعل ذلك واقعا على الارض.