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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الشباب والرياضة يوكد اهتمامه بتطوير المنشآت الرياضية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
أشاد وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري بجهود و دعم السلطة المحلية بوادي حضرموت للنشاطات و البطولات الرياضيه و دعم الرياضيين و المشاركين في البطولات المحلية و العربية و الدولية .
جاء ذلك في لقاء وزير الشباب والرياضة بالأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء في العاصمة السعودية الرياض .
و عبر البكري عن إرتياحه للنشاط الرياضي في مديريات وادي حضرموت و الصحراء و البطولات الرياضية التي أقيمت في الفترات الماضية و الروزنامة الرياضية القادمة الحافلة بالفعاليات و البطولات المحلية و الوطنية التي ستسضيفها سيئون و التي من أهمها بطولة تصفيات أبطال المحافظات في الدرجة الأولى و الثانية و التي ستجرى مبارياتها على أرضية إستاد سيئون الدولي معبرا عن تقدير وزارة الشباب والرياضة لجهود وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و إعتماده عدد من المشاريع في تأهيل و تعشيب أرضيه استاد سيئون الاولمبي والمضمار الخاص به موكدا أن وزارة الشباب والرياضة ستولي المنشاءات الرياضيه في ألوادي اهتماما خاصا في المشاريع القادمة .
بدوره عبر الاستاذ عصام حبريش الكثيري عن حرص السلطة المحلية بوادي حضرموت لتهيئة الأجواء للمناشط الرياضيه و دعم البطولات الرياضيه في مختلف الألعاب و تأهيل الملاعب و المنشاءات و الرياضيين المشاركين في المحافل العربية و الدولية مشيرا الى اهمية دعم وزارة الشباب والرياضة في دعم اكمال المشاريع الرياضيه و الملاعب و منح أبناء وادي حضرموت فرص التدرب و المشاركة في الدورات و المؤتمرات الرياضية و تمثيل الوطن على الصعيد الخارجي .
و ناقش اللقاء جملة من المواضيع ذات الصلة بتطوير الشأن الرياضي في وادي حضرموت و التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء.
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