الداخلية اليمنية : الإفراج عن العائمات المخالفة بعد أخذ الاعتذار و تعهد طواقمها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن الافراج عن العائمات التي احتجزتها مصلحة خفر السواحل نتيجة دخولها المياه الإقليمية لبلادنا بطريقة مخالفة للقوانين .

وأكدت الداخلية في بيان لها أنها وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى تم الإفراج عن العائمات المخالفة والاكتفاء بقبول الاعتذار وأخذ تعهدات طواقمها بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية اليمنية وعدم الدخول إلى مياهنا الإقليمية إلا بإذن مسبق طبقا للقانون الدولي للبحار وقواعد الملاحة البحرية المتعارف عليها.

وأكد البيان أن قوات خفر السواحل تؤكد ترحيبها وتعاونها الدائمين مع السفن التي تبحر إلى مياهنا الإقليمية بصفة مشروعة وقانونية .. كما تؤكد جهوزيتها العالية والمستمرة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات ومنع أي مساس بسيادة الجمهورية اليمنية ومواكبة نضال الشعب اليمني حتى التحرير الكامل للأرض والمياه اليمنية .