عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

بحضور وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان وبرعاية عميد كلية التربية م/المهرة الدكتور عادل كرامة معيلي أقيم اليوم في كلية التربية حفلا تكريمياً بهيجاً وذلك تكريما للدكتور سالم بن عبيداللاه رئيس قسم اللغة العربية سابقا الذي غادر الكلية لظروف خاصة .



وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم اعقبها كلمة عميد الكلية الدكتور عادل معيلي الذي شكر وأثنى فيها على الدكتور سالم بن عبيداللاه على ماقدمه من عصارة جهده للطلاب الدارسين بشكل خاص والكلية بشكل عام خلال السنوات التي قضاها في سلك التدريس في الكلية .

ثم تلاها كلمة السلطة المحلية بالمحافظة القاها الوكيل بن عليان حيث شكر فيها الدكتور بن عبيداللاه على خدمته للمحافظة وطلابها واهلها خلال فترة تدريسه وإقامته في المحافظة وذلك نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت .

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كما شكر الوكيل بن عليان كلية التربية على تكريمها لمثل هذه الرموز الأكاديمية التي بذلت جهدا جباراً في خدمة التعليم الجامعي في المحافظة مؤكدا ان الدكتور بن عبيداللاه يستحق اكثر من هذا التكريم .

والقى كلمة الدكتور سالم بن عبيداللاه الذي لم يستطع الحضور لظروف خاصة نيابة عنه الدكتور أحمد بايمين .

وعقب ذلك توالت كلمات الشكر والعرفان للدكتور بن عبيداللاه من كلا من الدكتور عبدالكريم رعدان رئيس قسم اللغة العربية والبروفيسور امين اليزيدي نائب العميد للدراسات العليا والدكتور عادل باسدس نائب العميد لشؤون الطلاب .

وفي الأخير تم تكريم الدكتور سالم بن عبيداللاه والوكيل بن عليان والمتميزين من طلاب الكلية .