الجابري: زيارة السفير الأمريكي إلى المكلا عبرت عن ثقتهم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، في تصريح صحفي له عقب زيارة السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل للمكلا، عاصمة محافظة حضرموت؛ أن هذه الزيارة الرسمية حملت الكثير من المعاني والرسائل المهمة وما شهدته حضرموت من نجاحات أمنية .

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موضحاً أن أهم تلك المعاني والرسائل ؛ توضيح حجم الثقة التي حظيت بها حضرموت، وقيادتها، وقواتها ، خصوصاً بعد الدور الكبير الذي قامت به في دحر ومكافحة قوى الإرهاب في مناطق ساحل حضرموت، بعد أن كان هماً يؤرق الدول العظمى والعالم .

وأضاف "الجابري" أن هذه الثقة الدولية أتت بعد تضحيات جسام بذلها أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية، وعائلاتهم من خلفهم، وتضحيات ودعم دول التحالف العربي، التي كانت سبباً في تلك النجاحات العظيمة، وعملت على الأمن والاستقرار بمديريات ساحل حضرموت.

وكان السفير الأمريكي قد أشاد بتجربة حضرموت في حفظ الأمن، والتنمية، ومكافحة الإرهاب، واصفاً إياها بالتجربة الفريدة والنموذجية؛ جاء ذلك خلال لقاءه بمحافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وعدد من القادة العسكريين والمدنيين بالمحافظة.