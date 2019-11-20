اختتام فعاليات اليوم العالمي للطفل بحفل تكريمي وفرائحي بهيج بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل بمحافظة المهرة بحفل تكريمي وفرائحي بثانوية حسان بمدينة الغيضة، نظمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم وبتمويل من منظمة اليونيسف.



وفي الحفل أكد الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة سالم عبدالله نيمر، على حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم والحياة الكريمة، داعياً الجهات المختصة والداعمة لحقوق الطفل إلى الإهتمام بالطفولة في محافظة المهرة كونها احتضنت نازحي الحرب وهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

من جانبه رحب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم، بالحضور، شاكرا جميع المشاركين في إنجاح هذه الفعالية الرياضية.

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وشكر سويلم وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، على دعمهم المادي والمعنوي للأندية والاتحادات والرياضيين، موصلا الشكر لمكتب التربية والتعليم على تجاوبهم والتنسيق بين المدراس لإقامة الاحتفال بهذه المناسبة .

وتخلل الحفل عدد من الفقرات والكلمات التوعية بحقوق الطفل، ولوحة فنية رائعة قدمها براعم مدرسة السيدة عائشة لأجل الطفولة وقصائد شعرية.

وفي الختام تم تكريم الفائزين (فرقيا وفرديا) في المسابقات الرياضية (ألعاب القوى ولعبة الشطرنج وكرة القدم ) بعد التصفيات النهائية ، و الجهات التي شاركت في إنجاح الفعالية.

حضر الحفل مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير هراش وعدد من مدراء وكلاء المدراس.