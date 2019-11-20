البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي الإيرانية لـ "رابغ 3"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

Advertisements ووصفت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم الأربعاء، العملية بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الاستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية. وطالبت الوزارة بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فوراً، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

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