شاهد .. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل جهوده الإغاثية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت .



وذكرت صفحة الهيئة في اليمن على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 64 طن من المساعدات الغذائية في المناطق والقرى النائية بمديرية بروم ميفع .

وأنضحت أن ذلك يأتي إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء في اليمن .