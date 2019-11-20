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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل جهوده الإغاثية في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت .
وذكرت صفحة الهيئة في اليمن على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 64 طن من المساعدات الغذائية في المناطق والقرى النائية بمديرية بروم ميفع .
وأنضحت أن ذلك يأتي إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء في اليمن .
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