مليشيا الحوثي تنهب تجار صنعاء بهذه الطريقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن بدء مليشيا الحوثي الانقلابية بمرحلة جبايات جديدة في جمع الأموال من التجار.
وقالت المصادر إن المليشيات بدأت الأسبوع الماضي بفرض على اصحب المحلات التجارية وضع صناديق وجمع التبرعات النقدية في عدد من المديريات، لصالح أسر قتلى الميلشيات.
وذكر تجار في صنعاء إن مسلحين حوثيين قدموا إلى محالهم خلال أربعة أيام ماضية، وبحوزتهم عدد من صناديق جمع التبرعات، ووضعوها تحت قوة السلاح والتهديد في محالهم دون حتى أخذ إذن مسبق منهم".
واوضحوا ان هناك عزوف الأهالي عن وضع أموالهم في الصناديق الحوثية، خصوصاً عندما يعرفون أنها تتبع الميليشيات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للناس، بسبب فقدانهم المرتبات ومصادر الدخل، ما جعل الغالبية غير قادرين على التبرع".
يذكر ان ميلشيات الحوثي شنت حملات جباية واتاوات خلال الشهرين الماضيين من أجل تمويل احتفالاتهم بالمولد النبوي.
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