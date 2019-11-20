اعتراض طائرة F15 في محور جيزان والعميد سريع يؤكد قدرة اليمن على ضرب العمق الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الاربعاء، من اعتراض طائرة مقاتلة تابعة للعدو السعودي في محور جيزان.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات الجوية تصدت لطائرة معادية نوع F 15 بصاروخ أرض جو من طراز منظومة ثاقب وأجبرتها على المغادرة.

وجدد تأكيد القوات المسلحة على مواصلة العمل على حماية الاجواء اليمنية مهما كلفها ذلك.

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وكان العميد ” سريع ” قال في وقت سابق أن القدرات الدفاعية في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير أصبح لديهما من الامكانيات ما يمكنهما من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الاسرائيلي.

واوضح في الندوة التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليوم تحت عنوان “الأطماع الاسرائيلية في اليمن” بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد الركن علي غالب الحرازي، جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال مغامرته في أي عدوان عسكري مباشر على اليمن.

وأوضح ” سريع ” أن الرسالة التي وجهها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف تأتي من مصدر قوة ويجب ان يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد .. لافتاً إلى أن القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير أصبح لديهما من الإمكانات ما يمكنهما من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي.

واستعرض العميد سريع العداء الإسرائيلي التاريخي لليمن والامتين العربية والإسلامية على مر التاريخ وما يحيكونه من مخططات ومؤامرات تهدف الى التوسع والسيطرة على اهم المنافذ الحيوية على الخليج العربي البحرين العربي والأحمر.