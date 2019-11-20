شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي .. يباغت الجميع ويوجه دعوة عاجلة لـ السفير الأمريكي .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل انفجار عنيف في معسكر تابع للحماية الرئاسية بلودر أكاديمي يمني يوجه إنذار أخير لمليشيا الحوثي ويحذرهم من اندلاع ثورة في هذا الموعد وفقا لاتفاق الرياض الرئيس هادي يعين محافظا ومديرا لأمن عدن اليوم شاهد بالفيديو : صنعاء ضد الحوثيين في أول مسيرة حاشدة تشعل مواقع التواصل

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