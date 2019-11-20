شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..اذا ظهرت احدى هذه الاعراض عليك فنوبة قلبية قاتلة ستداهمك وانت نائم او وانت تقود سيارتك او حتى وانت جالس على الكرسي تمارس عملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..اذا ظهرت احدى هذه الاعراض عليك فنوبة قلبية قاتلة ستداهمك وانت نائم او وانت تقود سيارتك او حتى وانت جالس على الكرسي تمارس عملك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..اذا ظهرت احدى هذه الاعراض عليك فنوبة قلبية قاتلة ستداهمك وانت نائم او وانت تقود سيارتك او حتى وانت جالس على الكرسي تمارس عملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.