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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الزبيدي ولا من ولي عهد ابو ظبي..الرئيس هادي يتلقى قبل قليل ضربة قاضية تنهي سلطاته وتجعل قرارته حبر على ورق ( لن تصدق من هو الذي قصم ظهر الرئيس هادي )

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