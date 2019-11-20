شكرا لمتابعة خبر عن الجن والشياطين يهاجمون سكان هذه القرية العربية ويقومون بهذا العمل المرعب والمخيف ..شاهد كيف واجه شيوخ القرية الجن والعفاريت ( تفاصيل مخيفة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الجن والشياطين يهاجمون سكان هذه القرية العربية ويقومون بهذا العمل المرعب والمخيف ..شاهد كيف واجه شيوخ القرية الجن والعفاريت ( تفاصيل مخيفة )

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