عدن.. مقتل واصابة 4 اشخاص بانفجار قنبلة يدوية في سوق قات المنصورة

قتل وأصيب أربعة مواطنين، اليوم الاربعاء، بانفجار قنبلة يدوية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقال سكان محليون، ان مواطن قتل وأصيب ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المتسوقين داخل سوق قات مدينة المنصورة .



وأضاف الشهود، إن خلافا نشب بين عدد من الاشخاص في السوق تطور الى اطلاق نار، وقام احدهم بإلقاء قنبلة أدت الى مقتله وإصابة ثلاثة من رواد السوق.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح، وسط ارتفاع معدلات الجريمة الجنائية.



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