شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قبل ليلة الزفاف بساعات.. هذا ما يجب عليك فعله كي لا تقع في الإحراج والعجز أمام زوجتك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إذا كنت مقبلاً على الزواج في المستقبل القريب فعليك الاستعداد جيداً لتلك المرحلة الجديدة التي ستبدأ بها مع شريك حياتك، وخير استعداد هو الاستعداد العلمي الذي يعتمد على القراءة لا على سؤال «أهل الخبرة»، خاصة أن ظروف ومعطيات كل حالة تختلف عن الأخرى..إليكم عدداً من الكتب التي تطرقت إلى عالم الزواج بكل تفاصيله التي تهم كل شاب وفتاة.

متاعب الزواج

في هذا الكتاب الصادر عن دار الشروق يحاول أستاذ الطب النفسي الدكتور عادل صادق أن يؤكد على حقيقة مفادها أن المشاكل التي تنشأ بين الأزواج والزوجات لا تؤثر على جوهر العلاقة، وأن الفرد قد يشعر بالملل والضيق والرغبة في الفرار إلا أن الحقيقية أننا لا نستطيع أن نضحي بحياتنا مع شريك حياتنا بسهولة، وأن الملل لا ينال إلا من السطح وأن الضيق لا يمس إلا القشرة، وأن ما نظنه نفوراً إنما قد يعبر عن شدة التلاصق وتلاقي الجوهر الداخلي، وأن كل المشاعر يمكن التغلب عليها إلا مشكلة واحدة فقط، هي اختفاء الرحمة من القلب.

جديد الخليج 365:

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باختصار، يحاول الكتاب أن يأخذ بيد كل زوج وزوجة إلى طريق المودة والرحمة برفق لتنعم بأعظم سكن، وهو قلب وعقل شريك الحياة، التي تعد أععظم منحها الله للإنسان.





من هذا المنطلق يناقش المؤلف عدة قضايا، منها معنى الرومانسية والفتور الزوجي ومعاناة الحمل والصمت بين الزوجين وسن اليأس ومشاكل المرأة العاملة والزوجة «النكدية» ولعبة الغيرة والشك بين الطرفين، وماذا يحدث عندما يصاب الرجل بالعجز الجنسي.

الطريق إلى السعادة الزوجية

في هذا الكتاب يناقش عبدالله بن أحمد العلاف عدداً من القضايا الزوجية، منها معرفة أنواع الخلافات وكيفية حلها بشكل سريع، بل كيف يمكن استغلال هذه الخلافات لتحقيق فوائد من ورائها بما يصب في مصلحة العلاقة الزوجية.

يوضح السهلي أيضاً كيف تتعامل الزوجة مع زوجها وكذلك العكس، وما هي أهم وأسرع وسائل تحقيق التوافق وتحسين نمط الاتصال الأسري بين الطرفين، بما يحقق الوصول إلى السعادة في ظل برنامج إرشادي ووقائي وديني وأسري مقترح يمهد لسيادة روح المودة والمحبة بين الطرفين.





ولا ينسى المؤلف أن يتطرق في كتابه إلى غرفة النوم بما تحوي من أسرار، والتأكيد على أن السعادة الزوجية تبدأ منها وذلك في سياق ديني وعلمي، يمكن من خلاله التغلب على أية مشكلة وتحقيق السعادة المرجوة.

الزواج الإسلامي السعيد

من منظور إسلامي يحاول محمود المصري في هذا الكتاب الصادر عن دار مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، أن يلقي الضوء على موضوع الزواج من أوله إلى آخره ليعلم كل مسلم كيف يختار زوجته ولتعلم كل مسلمة كيف تختار زوجها، وليعلم الجميع كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل الزواج.

وفي موضوعات الكتاب يناقش المؤلف معنى النكاح وفوائده ومخاطر العزوبة صحياً وخُلقياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً، وسبل تيسير الزواج والكفاءة في الزواج والنسب والخطبة وأحكامها، وعقد الزواج وأحكامه وما يرتبط به من تساؤلات قد تطرأ على ذهن أي شاب مقبل على الزواج.





يناقش الكتاب أيضاً آداب الزفاف في السنة ووصايا الوالدين للزوج والزوجة، فضلاً عن بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية الحميمية بين الزوجين والتي قد يترتب على عدم فهم جوانبها مشكلات لكل من الطرفين.

مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق

يعرج أسامة عمر سليمان الأشقر في كتابه الصادر عن دار النفائس للنشر والتوزيع إلى مناقشة عدد من القضايا الفقهية المستجدة التي طرحت نفسها بقوة على ساحة النقاش الفقهي المعاصر في مجال الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الفحص الطبي قبل الزواج فيستعرض إيجابياته وسلبياته والرأي الشرعي، وعلاقة عقود الزواج وإجراءات الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة والنتائج المترتبة على ذلك.

ولا يفوت الأشقر التطرق أيضاً للزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج الشرعي، والفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر والأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي وكيفية الحد منه، والفرق بينه وبين وزواج المسيار وآراء الفقهاء فيه.