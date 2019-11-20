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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يوجه محافظي المحافظات بتسهيل عمل برنامج الاغذية العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
وجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، محافظي المحافظات بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي وتوفير كل الدعم والتسهيلات لفرق البرنامج والمنظمات .
وأوضح ان خطة برنامج الاغذية العالمي لشهر نوفمبر الحالي تستهدف 13 مليون مستفيد في معظم المحافظات.
وشدد على ضرورة أن العمل لضمان ايصال المساعدات الى مستحقيها في اسرع وقت ممكن، ورفع المحافظين تقارير دورية عن سير العملية الإغاثية ونتائجها.
وثمن فتح كافة الجهود التي برنامج الاغذية العالمي والمنظمات الدولية والاممية التي تعمل على تحسين الوضع الانساني في اليمن.
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