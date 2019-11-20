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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة قوية يخشاها الجميع لقنت أيران درسا لا ينسى ..ايران تتعرض لقصف مرعب وعشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الايرانية ..ليست من امريكا ولا بريطانيا

2019/11/20 الساعة 07:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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