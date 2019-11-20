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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست مكرمة ملكية ولا هدية اماراتية سخية ...ليلة القدر تفتح لهذه الفئة من المغتربين اليمنيين في هذا الدولة الخليجية الثرية وصحيفة رسمية تزف لهم بشرى سارة وسعيدة

2019/11/20 الساعة 06:59 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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