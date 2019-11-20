شكرا لمتابعة خبر عن الاغنية اليمنية ياليالي.. تتسبب في ضجة كبيرة في جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعية.. وتعبر الوطن العربي ودول أوروبا والعالم بالانجليزي والعربي وهذاماحدث بالسعودية وأثار غضب اليمنيين.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الاغنية اليمنية ياليالي.. تتسبب في ضجة كبيرة في جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعية.. وتعبر الوطن العربي ودول أوروبا والعالم بالانجليزي والعربي وهذاماحدث بالسعودية وأثار غضب اليمنيين.. شاهد

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كانت هذه تفاصيل خبر الاغنية اليمنية ياليالي.. تتسبب في ضجة كبيرة في جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعية.. وتعبر الوطن العربي ودول أوروبا والعالم بالانجليزي والعربي وهذاماحدث بالسعودية وأثار غضب اليمنيين.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.