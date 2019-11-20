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صنعاء - ياسمين الخيامي - احتجاز طفل “رضيع” داخل منزل أسرته في بيشة.. وهكذا جاءت ردة فعل الأم أثناء تواجدها بالشارع !

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احتجاز طفل “رضيع” داخل منزل أسرته في بيشة.. وهكذا جاءت ردة فعل الأم أثناء تواجدها بالشارع !

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tyle="text-align: justify;">أنقذت فرقة من الدفاع المدني في محافظة بيشة طفل رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة كان محتجزاً داخل منزل أسرته.

وحسب ” عكاظ” قال قائد مدرسة صوفان الابتدائية ببيشة علي عبدالله الشهراني، أنه عند انصرافه من المدرسة نهاية دوام أمس تفاجأ بامرأة تبكي وتصيح بأعلى صوتها في الشارع الذي يقع أمام مدرسته وتستغيث لنجدتها هي وطفلها. موضحا أنه عند ذهابه إليها أخبرته بأن باب المنزل أغلق تلقائيا وهي تنظف أحد مداخله، وأن طفلاً رضيعاً بداخله، وأن طعاماً يطهى على النار.

وتابع الشهراني أنه وعلى الفور اتصل بعمليات الدفاع المدني وسجل بلاغا بهذه الحادثة، وعند اقترابه من الباب سمع الطفل الصغير وهو يصرخ بشدة، ولم يكف عن البكاء.

وأضاف أن رجال الدفاع المدني وصلوا خلال وقت وجيز جداً، وتم فتح الباب وتحرير الرضيع وسط فرحة الجميع بسلامته.