شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فنانة شهيرة تطلب الطلاق بسبب عجز زوجها.. بعد 3 أشهر من الزواج لن تصدق من تكون؟! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قررت الفنانة التركية ميلتيم أوغلو، 32 عامًا، رفع دعوى طلاق ضد زوجها الأميركي الذي يكبرها بـ 48 عامًا، حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد ثلاثة أشهر من الارتباط به. وكشفت مصادر إعلامية تركية ، أن ميليتم أوغلو بدأت برفع دعوى الطلاق من زوجها قبل أيام رغم أنه وعدها بالنجومية في هوليوود، وهو الأمر الذي كشفت عنه ميلتيم في أحد حواراتها التلفزيونية، وعلى إثره قامت بترك بلدها تركيا بسبب قلة العروض الدرامية التي تتلقّاها في الفترة الأخيرة. جديد الخليج 365: Advertisements وكانت تسعى ميلتم إلى الإنجاب من زوجها باتريك لكي يكون لها نصيب في ثروته، ولجأت إلى الكثير من العمليات للحصول على “طفل أنابيب”، ولكنها لم تنجح ما جعلها تأخذ قرارها النهائي بالانفصال والعودة مجددًا إلى تركيا لمواصلة حياتها الفنية.

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