شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أثناء مراسم الزفاف .. عريس ينهي حياة نفس بريئة بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في واقعة مؤسفة، تحول حفل زفاف في محافظة الفيوم بمصر، إلى مأتم بعد أن قتل العريس أحد الأشخاص.

وحسب صحف محلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط العريس الذي أطلق أعيرة نارية ابتهاجاً بعرسه، أصابت إحداها طالباً مما أدى لوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم بمحل إقامته، والأماكن التي يتردد عليها أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم "فرد خرطوش"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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