شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتص العظمى في القدس إلى 17 درجة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وباردا خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

جديد الخليج 365:

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وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأربعاء، صافياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.