شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختطافات حوثية عقب اقتحام إحدى مناطق إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 Advertisements إب - الخليج 365 اختطفت مليشيا الحوثي، مواطنين بعد اقتحام إحدى المناطق التابعة لمحافظة إب، وسط اليمن.

واقتحمت مليشيا الحوثي، منطقة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب وداهمت المنازل ونهبت ممتلكات المواطنين، واختطفت عشرات المواطنين واقتادتهم لجهة مجهولة. وبحسب مصادر محلية، فإن مليشيا الحوثي مارست ارهاب على أبناء منطقة عينان وروعت المواطنين خصوصا الأطفال والنساء، بعد يوم من قصف المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة، ومواجهات دامية بين مسلحي المنطقة من بيت آل "الرشيدي" ومسلحي بيت "المروعي" المسنودين من مليشيا الحوثي، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

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