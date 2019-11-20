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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تُشيّع قتلاها في إب وتُطلق النار الكثيف لتتسبب بذعر النساء والأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
شيعت مليشيا الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن، بعض قتلاها وأطقلت النار بشكل كثيف ما تسبب بخلق حالة من الهلع والذعر لدى النساء والأطفال.
وبحسب مصادر محلية، فإن المليشيا شيعت أحد الأطفال الذين زجت بهم في محارق الموت الحوثية وهو الطفل "أكرم محمد علي حسين هديش" 14 عاما، شيعته إلى مسقط رأسه في قرية شعب السقا بعزلة الأجعوم بمديرية حزم العدين غرب مدينة إب.
كما شيعت مليشيا الحوثي الصريع القيادي أمين حسان الشبيبي في المقبرة الواقعة جوار برج إب بداية شارع تعز، في ظل خسائر فادحو في الأرواح والعتاد تتلقاها المليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال. وأفادت المصادر، بإطلاق نار كثيف استخدم فيها الأسلحة الخفيفة وبعض المتوسطة، في جنازة أحد صرعى مليشيا الحوثي الإنقلابية، تتسبب بحالة من الهلع والخوف والذعر بين النساء والأطفال والطلاب خصوصا طلاب وطالبات المدارس الواقعة بالقرب من السوق المركزي وذكر شهود عيان ، مشاهدتهم عدد من حالات الإغماء في أوساط الطالبات في المدارس الواقعة بالقرب من السوق المركزي خصوصا مدرسة الوحدة.
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