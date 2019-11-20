 بعد فشلهم باستقطاب مُقاتلين.. الحوثيون يلجأون لـ«مكرمة السید»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

بدأت المليشيا الحوثية الاعتماد على الإغراءات للأهالي بهدف تجنيد الأطفال بعد فشل محاولاتها لاستقطاب مقاتلين.



وقال مصدر مطلع في صنعاء، إن الحوثیین قدموا عروضا للأھالي بمنح مكافآت مالیة لكل طفل یذھب إلى جبھات القتال، مع منح أسرته مواد إغاثیة وتسجیلھم في قوائم المستحقین للمواد الغذائیة، وأولویة العلاج في المستشفیات، ومنح بطاقات ورقیة لكل أسرة یتم الحصول بموجبھا على ما یسمى بـ»مكرمة السید»، وھي بطاقة صغیرة تمنح الأسر أولویة العلاج والسفر والتعلیم والمواد الإغاثیة والصحیة والحصول على أنابیب الغاز، وتسھیل كافة الخدمات التي تحتاجھا الأسر التي تتعاون في إرسال أطفالھم للجبھات.

یقول المصدر وفق ما نشرته صحيفة ـ»الوطن» إن الانقلابیین الحوثیین بعد فشلھم في استقطاب مقاتلین جدد للجبھات من خلال الإغراءات المتواصلة والنداءات والخطب والكلمات في المدارس والجامعات، لم تحقق أھدافھم في الحصول على المقاتلین، لذلك اتجھوا إلى أسلوب التھدید الذي لم یحقق الغایة ھو الآخر، وقوبل بالرفض من قبل المواطنین الیمنیین الذین فرضوا رقابة على أبنائھم ومتابعة شدیدة حذرا من الوقوع في أیدي العصابات الحوثیة.

وأضاف أنه بعد فشل محاولات الحوثیین في إقناع المواطنین في صنعاء وصعدة وغیرھا من المحافظات التي تقع تحت سیطرتھم، بدأوا في الترویج لأسلوب جدید وھو عبارة عن خدعة استغلوا من خلالھا ضعف الناس وحاجتھم للغذاء والخدمات والعلاج.

وتابع: ھذه الحیلة عبارة عما أطلقوا علیھ «مكرمة السید» وھي منح مكافأة شھریة للمقاتل في صفوفھم وإعطاء المالكین لھا أولویة الحصول على الغذاء والعلاج.

وأكد المصدر أنھ تم فتح مكتب في صنعاء باسم مكتب استقبال المبادرین، ویتم من خلالھ منح «مكرمة السید» وھي نوعان من البطاقات، الأول یطلق علیھا «الأنصار المبادرون»، والثانیة «الأنصار المجیبون».

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وتحمل البطاقة الأولى میزات تمنح للأسرة التي تبادر بتقدیم طفلھا إلى المكتب وتسلیمھ للحوثیین للذھاب إلى القتال، أما البطاقة الثانیة فھي التي یذھب فیھا فریق من الحوثیین لتجمیع الأطفال وإغراء الأھالي بتلك الممیزات.

وقال المصدر إنھ رغم كل ھذه المحاولات إلا أن الحوثیین صدموا من الواقع الرافض لھم ولكل إغراءاتھم.

وبین المصدر أن كثیرا من العائلات رفضت ھذه المكرمة ولم تقبل بھا، بسبب التجارب المریرة السابقة مع الحوثیین ومعرفة كذبھم وتضلیلھم وعدم التزامھم أو وفائھم بأي وعود.

وأضاف أن المقاتلین في الجبھات الیوم لم یتسلموا رواتبھم منذ سنوات، فیما القیادات العلیا تنعم بالمرتبات وكل الممیزات.

وقال: «الكثیر تذمروا ویریدون الھروب والعودة لأسرھم، وھنا یعاني الحوثیون من وقت مبكر من توقف المقاتلین أو التحاقھم بالجبھات وتحذیرھم للجمیع بأن الحوثیین كاذبون ویعملون لمصالحھم الخاصة فقط».

وأكد أن المرحلة الحالیة التي یمر بھا الانقلابیون ھي من أصعب المراحل وأضعفھا نظیر فشلھم في استقطاب المقاتلین الجدد، خصوصا أن الجبھات في الفترة الأخیرة شھدت سقوط أعداد كبیرة من القتلى الحوثیین وحالات استسلام وھروب، كما أن المخاوف تحیط بھم من كل جنب خصوصا تلك التي تتعلق بإمكانیة سقوط الحدیدة أو صعدة في أي وقت، ولذلك ھم یحاولون تكثیف المقاتلین في ھاتین المنطقتین على حساب جبھات أخرى.

وطالب المصدر بتدخل عاجل للمنظمات الإنسانیة العالمیة بعیدا عن المنظمات المتواجدة في صنعاء التي لم تحرك ساكنا، خصوصا أن عملیات تجنید الأطفال تتم على مرأى ومسمع المنظمات الیمنیة التي لم تحرك ساكنا ولا تستطیع تنفیذ قوانین حمایة الأطفال الذي یمنع الإتجار بھم أو استغلالھم وجعلھم وقودا لمعارك الحوثیین.